الزمالك يدخل معسكرا جديدا في برج العرب ويكتفي بالوديات الخمسة

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 21:23

كتب : FilGoal

فرصة من محمد عبد الشافي مع الزمالك أمام طلائع الجيش وديا

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون دخول الفريق الأبيض معسكرا جديدا في برج العرب بداية من السبت المقبل وحتى استئناف الدوري.

وأوضح الموقع الرسمي للزمالك أن المعسكر سوف يستمر لحين عودة بطولة الدوري في السادس من شهر أغسطس المقبل.

واكتفى الجهاز الفني للزمالك بالوديات الخمسة التي خاضها الفريق استعدادا لاستئناف الدوري.

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وانتصر الزمالك على كل من سموحة ووادي دجلة وطنطا وهُزم من بيراميدز وتعادل مع طلائع الجيش.

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