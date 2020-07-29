مباشر مباراة ودية – الزمالك (1) طلائع الجيش (1) تبديل من عبد الحميد بسيوني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش الودية، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري.

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ق. 67 كيفين موهيري يشارك بدلا من ناصر منسي في صفوف طلائع الجيش.

ق. 65 تمريرة من مصطفى محمد إلى حسام أشرف الذي يرسل عرضية، يقابلها محمد عنتر بتصويبة سهلة في يد محمد بسام.

ق. 64 تبديلان في صفوف الزمالك بدخول حسام أشرف ومحمد عنتر بدلا من أحمد سيد "زيزو" وأسامة فيصل.

ق. 63 إصابة أحمد سيد زيزو ويتلقى العلاج.

ق. 60 ناصر منسي ينفرد تماما بالمرمى ويسدد بجانب مرمى محمد أبو جبل.

ق. 52 أووووه بطاقة حمراء في وجه محمد أشرف "روقا" البديل بعد تدخل قوي جدا على أسامة فيصل لاعب الزمالك.

تقنية الفيديو تلغي ركلة الجزاء بعدما رجع إليها محمد معروف حكم اللقاء.

ق. 49 ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش بعد تدخل بين طارق حامد وأحمد سامي داخل منطقة الجزاء.. والحكم يعود لتقنية الفيديو للتأكد من القرار.

ق. 45 تبديل مع بداية الشوط الثاني في صفوف طلائع الجيش بدخول محمد أشرف "روقا" بدلا من فرانك ستيفين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 22 رأسية من مصطفى محمد بعد مخالفة من تنفيذ إسلام جابر، والكرة تمر بجانب القائم.

ق. 17 وان تو بين عمار حمدي وناصر منسي وعمار ينفرد ويسدد فوق المرمى.

ق. 8 تصويبة قوية من أحمد سمير وأبو جبل يتصدى لها على مرتين.

ق. 7 جوووول التعادل السريع للزمالك. وان تو رائع بين أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد، وزيزو يسجل التعادل في مرمى محمد بسام.

ق. 6 هدف أووول لطلائع الجيش. عرضية من الجهة اليسرى عن طريق محمد ناصف يتابعها ناصر منسي بتسديدة تصطدم بالدفاع، ويتابعها كريم طارق في مرمى أبو جبل مسجلا الأول.

بداية المباراة