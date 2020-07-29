محامي فيريرا: انتهاء الأزمة القانونية مع الزمالك بـ "انتصار رائع"

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 12:10

كتب : FilGoal

فيريرا - الزمالك

قال جونسالو ألميدا، محامي مدرب الزمالك السابق جوزفالدو فيريرا، أن الخلاف القانوني مع الأبيض، انتهى بـ"انتصار رائع" لموكله، بعد تدخل لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتحدث المحامي لجريدة "ريكورد" البرتغالية قائلا "الصراع القانوني بدأ بعد أشهر قليلة بعد فسخ الزمالك لعقده مع فيريرا ومساعديه في نوفمبر 2015، وحكمت لجنة شؤون اللاعبين في فيفا لصالح الطرف البرتغالي بالغرامة وإيقاف الزمالك من القيد".

وقام الزمالك باستئناف الحكم بدفع 400 ألف دولار لصالح فيريرا ومساعديه في مارس الماضي، حيث قال الزمالك في خطابه إن النادي أودع مستحقات فيريرا في حساب باسمه بالفعل، لكن المدرب هرب وسافر إلى بلاده دون سابق إنذار، إلا أنه بحسب تصريحات ألميدا، فإن طعن الزمالك لم ينجح.

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وأوضح محامي مدرب سانتوس البرازيلي الحالي والسد القطري السابق "هذا انتصار رائع. الزمالك صمم على عدم دفع التعويض ولكن تدخل لجنة الانضباط حل الأمر بعد معركة كبرى".

وأتم "الأمر استلزم الوصول للمحكمة الرياضية ولجنة الانضباط في فيفا، لقد كانت معركة طويلة، وفيريرا وطاقمه يشعرون بالسعادة لانتهائها".

جوزوادو فيريرا تولى تدريب الزمالك في موسم 2014-2015، وحقق مع النادي لقبي الدوري والكأس، فيما خسر كأس السوبر المصري أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ووصل إلى قبل نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويتولى فيريرا (73 عاما) يتولى حاليا تدريب فريق سانتوس البرازيلي.

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