كارتيرون يستبعد 13 لاعبا أمام طنطا استعدادا لـ طلائع الجيش.. واستئناف التدريبات السبت

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 18:04

كتب : أحمد شوقي صلاح

أسامة فيصل - الزمالك أمام وادي دجلة

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك على استبعاد عددا كبيرا من لاعبي الفريق من مواجهة طنطا الودية استعدادا للقاء طلائع الجيش.

ويخوض الزمالك ودية أخرى أمام طلائع الجيش غدا في تمام الخامسة مساءً استعدادا لعودة الدوري.

واستبعد الفرنسي كل من محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وطارق حامد وفرجاني ساسي وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومصطفى محمد وأسامة فيصل من مباراة طنطا الودية المقامة حاليا باستاد برج العرب.

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ومباراة طنطا هي الودية الرابعة للزمالك استعدادا للدوري بعد فوزه بنتيجة 5-1 على سموحة و4-صفر على وادي دجلة والخسارة أمام بيراميدز بهدف.

وقرر الجهاز الفني بقيادة كارتيرون منح اللاعبين إجازة يوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى على أن يتم استئناف التدريبات يوم السبت.

ويستأنف الزمالك مبارياته في الدوري بمواجهة المصري في 6 أغسطس المقبل ثم يلعب ضد مضيفه الاتحاد بعد أربعة أيام.

ثم يواجه مصر المقاصة ونادي مصر قبل صدامه أمام الأهلي في مباراة القمة في 22 أغسطس.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب الدوري ورصيده 31 نقطة بعد خوض 16 مباراة.

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