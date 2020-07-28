تقرير: بشيكتاش طلب من أرسنال تحمل نصف راتب النني ليبقى في تركيا

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 15:11

كتب : FilGoal

محمد النني - بيشكتاش

قالت صحيفة Milliyet التركية إن نادي بشيكتاش لا يزال يتفاوض للإبقاء على اللاعب محمد النني الذي تنتهي إعارته من أرسنال إلى الأول بنهاية الموسم الحالي.

محمد النني

النادي : بشكتاش

وكتبت الصحيفة أن بشيكتاش، الذي سيشارك في بطولة قارية الموسم المقبل، طلب من أرسنال تحمل نصف راتب النني (28 عاما) لتجديد استعارة اللاعب المصري.

وأشارت إلى أن النني، لاعب بازل والمقاولون العرب السابق، يتقاضى راتبا سنويا قدره 2.5 مليون يورو.

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وأوضحت أن أرسنال يريد بيع اللاعب الذي انضم له في يناير 2016، لكن لو لم يتلق النادي عرضا مناسبا فلا مانع من إعارته إلى فريق آخر.

ويريد بشيكتاش بقاء النني معه لموسم آخر لكنه لا يقدر على تحمل كل مستحقات اللاعب. وللنني مستحقات لدى النادي التركي.

واختتم التقرير بأن بشيكتاش يبحث عن لاعبي وسط آخرين تحسبا لرحيل النني الذي يمتد عقده مع أرسنال إلى 2022.

ونوه أن النني يفضل البقاء في بشيكتاش إن لم يتلق عرضا أفضل.

وشارك النني في 36 مباراة مع بشيكتاش وسجل هدفا وحيدا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

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