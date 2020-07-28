محمد صلاح: مازلت مدربا للنجوم.. لم نحصل على مستحقاتنا والأمر في يد القضاء

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 00:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح - الزمالك

رفض محمد صلاح وصفه بالمدير الفني السابق للنجوم مؤكدا إنه مازال يتولى المنصب التدريبي رغم إعلان أحمد عيد عبد الملك تولي مسؤولية الفريق.

وقال محمد صلاح لقناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء: "لدي عقد وشرط جزائي ولم يبلغني أحد بالرحيل حتى الآن".

وواصل "لم نحصل على مستحقاتنا منذ 6 أشهر ومكافأة الصعود للدوري منذ 3 سنوات لم نحصل عليها كذلك، اقترحنا مباردة بالحصول على نصف مرتباتنا ولم يجب طلبنا أي شخص".

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وبسؤاله مع عودة الدرجة الثانية هل سيذهب للمران أجاب "نعم لإثبات حالة والأمر الآن في يد القضاء ومعه شيك غير مطابق".

وأتم "أنا مازلت مدربا للفريق حتى الآن، إن لم يريد النادي استمراري فعليه إبلاغي بذلك".

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