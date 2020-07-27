العشري لـ في الجول: قدمنا أداء جيدا في ودية الجيش الثالثة.. نستعد للزمالك بمواجهة بيراميدز

يرى طارق العشري المدير الفني لفريق المصري أن فريقه قدم أداءا جيدا في الودية الثالثة أمام طلائع الجيش في أقل من أسبوعين.

وخاض المصري ثلاث مواجهات ودية أمام طلائع الجيش وفاز في أول لقائين قبل أن يتعادل سلبيا في المواجهة الأخيرة.

وقال العشري لـ FilGoal.com: "قدمنا أداءا جيدا أمام طلائع الجيش في الودية الثالثة التي نخوضها سويا في أقل من إسبوعين".

وأوضح العشري "انتهى اللقاء بالتعادل السلبي ويبدو أننا حفظنا أداء بعضنا البعض".

وكشف "أداء المصري كان متباين، في الشوط الأول الطلائع كانت له السيطرة ولكن في الشوط الثاني استطعنا تقديم أداء شوط جيد بعد اللعب بالطريقة التي تناسب الفريق".

وتابع العشري "تبقى لنا مباراة ودية واحدة أمام بيراميدز وبعدها سيحصل اللاعبون على إجازة عيد الأضحى ثم نعود لمعسكر الاسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك".

وأضاف العشري "جميع اللاعبين ظهروا بتركيز وتفاهم رائع لجميع التعليمات الفنية، وهدفي منذ البداية إعداد اللاعبين".

وأتم تصريحاته "نسعى لاعداد اللاعبين مع ضغط المباريات واي شئ طارئ خلال استكمال الدوري والجميع قادر على الأداء خططيا بصورة رائعة".

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