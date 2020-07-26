كرة يد - استكمال الموسم الجاري في أكتوبر وتفاصيل استعداد المنتخب للمونديال

استقر الاتحاد المصري لكرة اليد على استئناف الموسم الجاري من المسابقات المحلية في أكتوبر المقبل عقب معسكر المنتخب المصري.

وقال مؤمن صفا عضو مجلس إدارة الاتحاد: "يبدأ منتخب مصر للرجال استعداداته لبطولة العالم عقب إجازة عيد الأضحى ولمدة 6 أسابيع كاملة".

وأضاف في تصريحات لأون تايم سبورتس "ويخضع منتخب مصر للإجراءات الطبية عن طريق مسحات فيروس كورونا بداية من 7 أغسطس على أن يبدأ المعسكر في منتصف الشهر ذاته".

وأكمل "ويقام المعسكر حتى نهاية سبتمبر على أن يتم استئناف المسابقات المحلية في بداية أكتوبر".

ويتبقى في الدوري المصري جولتين فقط إذا لم يتعادل الزمالك والأهلي في النقاط ويتم اللجوء لمباراة فاصلة، كما وصلت مسابقة كأس مصر إلى نصف النهائي.

ويعود المنتخب الأول لمعسكر مغلق مجددا في 17 أكتوبر يتخلله مباراتين وديتين أمام البحرين والأرجنتين.

ويعود اللاعبون إلى أنديتهم مرة أخرى استعدادا لخوض منافسات بطولة إفريقيا أبطال الدوري.

واستفسر الاتحاد المصري من نظيره الإفريقي عن إمكانية مشاركة 4 أندية مصرية في البطولة بعدما كان الاستقرار على مشاركة الزمالك والأهلي وطلائع الجيش.

أما على مستوى السيدات فتم مخاطبة عدد من الأندية المصرية لمعرفة رغبتهم من عدمها في المشاركة وهم الأهلي والزمالك والجيش وسبورتنج.

وتقام البطولة الإفريقية للأندية في مصر بالفترة من 11 إلى 23 بشهر نوفمبر المقبل.

ويبدأ منتخب مصر معسكره الخارجي في 1 ديسمبر ويشمل عدد من المباريات الودية استعدادا لبطولة العالم المقرر إقامتها بمصر في يناير.

ك. مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد يتحدث عن استعدادات منتخب اليد لعودة النشاط#ONTime_Sports#ملاعب_الأبطال pic.twitter.com/UtClSGzjtY — OnTime Sports (@ONsportEg) July 25, 2020

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