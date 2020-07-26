الشوط الثاني - الزمالك (1)-(0) وادي دجلة.. جوووووووووول حسام أشرف يسجل الهدف الأول

الأحد، 26 يوليه 2020 - 19:59

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الزمالك الودية أمام وادي دجلة.

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ق 81: جووووووووووول حسام أشرف يسجل الهدف الأول للزمالك

ق 70: انفراد من سيف فاروق جعفر ويهدر فرصة خطيرة للزمالك بعدما أبعدها دفاع دجلة

ق 66: هجمة خطيرة لدجلة والكرة تصل إلى عبد الكبير الوادي أمام المرمى ويسدد والدفاع الأبيض يبعدها

ق 61: كاسنوجو يهدر انفراد أمام مرمى خالد وليد

ق 59: كارتيرون يجري عدة تغييرات بنزول مصطفى فتحي وكاسونجو ومجموعة لاعبين شباب

ق 55: القائم يحرم شيكابالا من هدف رائع

نزول محمد صبحي ومحمد حسام بدلا من محمد عواد وكريم بامبو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 29: رجب عمران يمر من ثنائي دفاع الزمالك ويسدد كرة خطيرة تمر جوار مرمى محمد عواد

** انطلاق المباراة

في الدوري الزمالك وادي دجلة
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