الشوط الثاني - الزمالك (1)-(0) وادي دجلة.. جوووووووووول حسام أشرف يسجل الهدف الأول
الأحد، 26 يوليه 2020 - 19:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الزمالك الودية أمام وادي دجلة.
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ق 81: جووووووووووول حسام أشرف يسجل الهدف الأول للزمالك
ق 70: انفراد من سيف فاروق جعفر ويهدر فرصة خطيرة للزمالك بعدما أبعدها دفاع دجلة
ق 66: هجمة خطيرة لدجلة والكرة تصل إلى عبد الكبير الوادي أمام المرمى ويسدد والدفاع الأبيض يبعدها
ق 61: كاسنوجو يهدر انفراد أمام مرمى خالد وليد
ق 59: كارتيرون يجري عدة تغييرات بنزول مصطفى فتحي وكاسونجو ومجموعة لاعبين شباب
ق 55: القائم يحرم شيكابالا من هدف رائع
نزول محمد صبحي ومحمد حسام بدلا من محمد عواد وكريم بامبو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 29: رجب عمران يمر من ثنائي دفاع الزمالك ويسدد كرة خطيرة تمر جوار مرمى محمد عواد
** انطلاق المباراة