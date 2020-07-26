الشوط الثالث - الزمالك (3)-(0) وادي دجلة.. جوووووووول أسامة فيصل يضيف الثالث

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الزمالك الودية أمام وادي دجلة.

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ق 8: جوووووووول أسامة فيصل يضيف الثالث بمتابعة لعرضية محمد عبد الشافي

ق 6: جوووووووول أسامة فيصل يسجل الهدف الثاني للزمالك بتسديدة رائعة من أمام منطقة الجزاء

انطلاق الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني

ق 81: جووووووووووول حسام أشرف يسجل الهدف الأول للزمالك

ق 70: انفراد من سيف فاروق جعفر ويهدر فرصة خطيرة للزمالك بعدما أبعدها دفاع دجلة

ق 66: هجمة خطيرة لدجلة والكرة تصل إلى عبد الكبير الوادي أمام المرمى ويسدد والدفاع الأبيض يبعدها

ق 61: كاسنوجو يهدر انفراد أمام مرمى خالد وليد

ق 59: كارتيرون يجري عدة تغييرات بنزول مصطفى فتحي وكاسونجو ومجموعة لاعبين شباب

ق 55: القائم يحرم شيكابالا من هدف رائع

نزول محمد صبحي ومحمد حسام بدلا من محمد عواد وكريم بامبو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 29: رجب عمران يمر من ثنائي دفاع الزمالك ويسدد كرة خطيرة تمر جوار مرمى محمد عواد

** انطلاق المباراة