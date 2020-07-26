مباشر - معركة النجاة في إنجلترا.. وست هام (0)-(0) أستون فيلا

أحداث ساخنة في ختام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وثلاثة فرق تنافس على بطاقة النجاة من الهبوط.

يحل أستون فيلا ضيفا على وست هام وفي نفس التوقيت يلعب واتفورد أمام أرسنال، وبورنموث ضد إيفرتون.

يتساوى أستون فيلا مع واتفورد في النقاط لكل منهما 34 نقطة لكن الأفضلية لأستون فيلا، أما بورنموث فلديه 31 نقطة قبل الجولة الأخيرة، وضمن نورويتش هبوطه رسميا للدرجة الأولى.

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بالنتائج الحالية يضمن أستون فيلا البقاء ويهبط كل من واتفورد وبورنموث

أستون فيلا 35

واتفورد 34

بورنموث 32

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وست هام (0) × أستون فيلا (0)

انطلاق الشوط الأول

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة

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أرسنال (3) × واتفورد (1)

ق43 ديني يقلص الفارق لواتفورد من ركلة جزاء

ق32 أوباميانج يواصل التألق ويسجل الثالث للجانرز

ق24 تيريني يسجل الثاني لفريق أرسنال

ق4 أوباميانج يسجل الأول من ركلة جزاء

انطلاق الشوط الأول

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة

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إيفرتون (1) × بورنموث (2)

ق46 سولانكي يسجل التقدم لبورنموث من جديد

ق41 مويس كين يسجل التعادل لإيفرتون

ق13 كينج سجل الأول لبورنموث من ركلة جزاء

انطلاق الشوط الأول

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة