عضو مجلس إدارة الزمالك: أتمنى أن يكون دوري الأبطال مصري.. وحقيقة تصريحات فاروق جعفر

قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إنه يتمنى أن يكون دوري أبطال إفريقيا من نصيب فريقه في المقام الأول أو أن تكون البطولة مصرية، كما تطرق للتعقيب على تصريحات فاروق جعفر.

وصرح أنور قائلا: "أتمنى بالطبع مواجهة الأهلي بالنهائي، فريقان مصريان في النهائي أمر جيد".

وواصل "لو الأهلي في النهائي أمام فريق مغربي؟ بالطبع سأشجع الفريق المصري".

وأكمل "في النهاية البطولة ستكون لصالح مصر في النهاية، وستحسب لمصر في النهاية بعيدا عن الأهلي والزمالك".

وتابع "لكنني أتمنى في النهاية أن يحقق الزمالك البطولة وأن يجلبها لمصر، وأتمنى ألا تخرج من مصر".

الزمالك يواجه الرجاء المغربي في نصف النهائي، فيما يواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي.

وتابع أنور حديثه عن أزمة تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك السابق قائلا: "مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن تخضع لحكم أقوى من الحالي، لأنه إن رغب أي شخص في تحقيق الشهرة يخرج ليخوض في تاريخ أو ذمة أو أي أحد".

وواصل "نية فاروق جعفر مختلفة عما قاله، كان يرغب في قول إنه عرض عليه أمر ما في مباراة ورفض".

وأكمل "كان يرغب في أن يقول إن هناك حكام في إفريقيا يلمحون لأمر كذلك، لكن أنت كأندية مصرية وزمالك ومنتخب فزت ببطولاتك بشرف".

وتابع "بل على العكس يتم محاربتنا، سافرت إلى مازيمبي في الكونغو وشاهدت ما يحدث، وضد سانجا بولوندي ألغي هدفين بشكل غير طبيعي".

وأردف "فاروق جعفر أراد قول شيء لكنه لم يوضحها بالشكل الواضح، لم يكن موفقا في التعبير الصحيح الذي أراد قوله".

وواصل "يجب التعامل مع التاريخ بحذر شديد لأنه شرف كما أن هناك دولا تستغل الأمر لصالحها".

وخرج فاروق جعفر بتصريحات نارية في الساعات الأولى من يوم السبت، ليتحدث عن مساعدة التحكيم للفرق المصرية في إفريقيا، إلى جانب "مجاملة" منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 1990، قبل أن يفسر تصريحاته. (طالع التفاصيل)

وتطرق أنور للحديث عن قضية الزمالك ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي في فيفا قائلا: "الزمالك له حق كبير في كهربا، بمجرد توثيق عقده في اتحاد الكرة فهو سليم، كما أنه لعب ونفذ العقد وتحصل على مقابل مادي به".

وواصل "الطرف الثاني قد يقول إن هناك أخطاء، اتحاد الكرة لن يوثق عقدا به خطأ، هناك قواعد".

وتحدث عضو مجلس إدارة الزمالك عما قام به محمود علاء عقب طرده ضد بيراميدز قائلا: "استغربت ما قام به محمود علاء، لكنها مجرد عصبية مؤقتة، محمود علاء لا يحب أن يخطئ، لكن أرغب في التماس العذر له لأنه لم يفعل ذلك من قبل".

وواصل "لم يكن لديه أي مشاكل سابقا، أنت خرجت من أزمة كبيرة بغياب 4 أشهر، لا يمكننا أن نعفي اللاعب من ضغوطه قد يكون لديه مشاكل أسرية أو ضغوط خارجية، كل ذلك قد يولد موقف محمود علاء وهذه اللقطة".

وكان علاء قد ظهر غاضبا للغاية بعد طرده ضد بيراميدز في مباراة خسرها الزمالك بنتيجة 1-0 وديا ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الموسم، كما غرمه مرتضى منصور رئيس النادي.

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