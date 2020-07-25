كروس: وضع بيل في ريال مدريد لا يرضي أحد
السبت، 25 يوليه 2020 - 17:48
كتب : FilGoal
اعترف توني كروس لاعب ريال مدريد، أن وضع زميله جاريث بيل في الفريق لا يرضي الجميع.
جاريث بيل
النادي : ريال مدريد
توني كروس
النادي : ريال مدريد
وصرّح كروس خلال حلوله ضيفا على "بودكاست"، نقله موقع "الإسبانيول": "الوضع غير مُرضِ للجميع".
وأضاف الألماني: "لم يوقّعوا معه بالطبع حتى يلعب قليلا بهذا الشكل".
وواصل: "أعتقد أنه أراد الرحيل في الصيف الماضي والنادي وافق في البداية ثم تراجع، لا أعلم إن كان منزعجا بسبب ذلك أم لا، إنه موضوع معقد".
وأتم: "علاقته جيدة بالفريق، أعرفه منذ 6 سنوات وقد فزنا معا بالعديد من الألقاب المهمة".
ولم يخض بيل سوى 20 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.
وخرج بيل من حسابات زين الدين زيدان مدرب الفريق في آخر 7 مباريات من الدوري الإسباني الذي حصد ريال مدريد لقبه.
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