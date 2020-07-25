كروس: وضع بيل في ريال مدريد لا يرضي أحد

اعترف توني كروس لاعب ريال مدريد، أن وضع زميله جاريث بيل في الفريق لا يرضي الجميع.

وصرّح كروس خلال حلوله ضيفا على "بودكاست"، نقله موقع "الإسبانيول": "الوضع غير مُرضِ للجميع".

وأضاف الألماني: "لم يوقّعوا معه بالطبع حتى يلعب قليلا بهذا الشكل".

وواصل: "أعتقد أنه أراد الرحيل في الصيف الماضي والنادي وافق في البداية ثم تراجع، لا أعلم إن كان منزعجا بسبب ذلك أم لا، إنه موضوع معقد".

وأتم: "علاقته جيدة بالفريق، أعرفه منذ 6 سنوات وقد فزنا معا بالعديد من الألقاب المهمة".

ولم يخض بيل سوى 20 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

وخرج بيل من حسابات زين الدين زيدان مدرب الفريق في آخر 7 مباريات من الدوري الإسباني الذي حصد ريال مدريد لقبه.

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