كروس: وضع بيل في ريال مدريد لا يرضي أحد

السبت، 25 يوليه 2020 - 17:48

كتب : FilGoal

جاريث بيل

اعترف توني كروس لاعب ريال مدريد، أن وضع زميله جاريث بيل في الفريق لا يرضي الجميع.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

توني كروس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وصرّح كروس خلال حلوله ضيفا على "بودكاست"، نقله موقع "الإسبانيول": "الوضع غير مُرضِ للجميع".

وأضاف الألماني: "لم يوقّعوا معه بالطبع حتى يلعب قليلا بهذا الشكل".

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وواصل: "أعتقد أنه أراد الرحيل في الصيف الماضي والنادي وافق في البداية ثم تراجع، لا أعلم إن كان منزعجا بسبب ذلك أم لا، إنه موضوع معقد".

وأتم: "علاقته جيدة بالفريق، أعرفه منذ 6 سنوات وقد فزنا معا بالعديد من الألقاب المهمة".

ولم يخض بيل سوى 20 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

وخرج بيل من حسابات زين الدين زيدان مدرب الفريق في آخر 7 مباريات من الدوري الإسباني الذي حصد ريال مدريد لقبه.

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