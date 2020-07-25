مورينيو: أنا الرابع في الدوري.. والبطل في آخر 5 جولات

السبت، 25 يوليو 2020 - 11:06

كتب : FilGoal

مورينيو

مورينيو

دلل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنام الإنجليزي على نتائج الفريق قبل وبعد قدومه للرد على انتقادات وجهت إليه.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي استعدادا لمواجهة مضيفه كريستال بالاس يوم الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز:"لو تعتقد أنني أريد إظهار قيمتي، حسنا، سأحاول. لو الأمر يتعلق بالأفراد، فذلك سهل".

وواصل مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد الأسبق "أنا الرابع في الدوري (منذ قدومه لتوتنام في نوفمبر الماضي). وصلت والفريق في المركز 14، يبتعد عن أرسنال بثماني نقاط، ويبتعد عن مراكز دوري أبطال أوروبا بـ12 نقطة. لكن لو بدأ الدوري منذ قدومي، لو تريد أن يكون الحديث في هذا الاتجاه. أنا الرابع في الدوري".

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واستمر مورينيو "لو ترى ذلك سيئا، فهذا رأيك. لو تريد المزاح معي، أنا البطل في آخر 5 جولات. لست قلقا حيال إثبات أي شيء. لست الشخص الذي تعتقده".

ويتعرض مورينيو لانتقادات بعد فشل توتنام في التأهل إلى الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا، البطولة التي خسرها في المباراة النهائية بالموسم الماضي.

ويحتل توتنام المركز السابع في ترتيب الدوري ويحتاج للفوز على بالاس وخسارة ولفرهامبتون أمام تشيلسي ليضمن التأهل للدوري الأوروبي.

أو أن يفوز تشيلسي على أرسنال في نهائي كأس الاتحاد.

وتولى مورينيو قيادة توتنام خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي أقيل بسبب تراجع حاد في نتائج الفريق مطلع الموسم الحالي.

وجمع مورينيو 13 نقطة في آخر 5 جولات من الدوري.

وإجمالا قاد توتنام في 34 مباراة فاز في 16 وخسر 11.

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