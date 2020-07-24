استراحة نهائي كأس فرنسا - سان جيرمان (1) (0) سانت إيتيان.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 24 يوليه 2020 - 20:42

كتب : FilGoal

مبابي - باريس سان جيرمان

يواجه باريس سان جيرمان نظيره سانت إيتيان على استاد دو فرانس في نهائي كأس فرنسا.

FilGoal.com يقدم تغطية لحظة بلحظة للنهائي المرتقب بين الفريقين العريقين، يمكنك متابعتها من هــــــــــــــنــــــــــــــا

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نهاية الشوط الأول

ق.45 7 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع

ق.33 خروج مبابي مصابا ودخول سارابيا

ق.32 الحكم يغير قراره بعد الرجوع لتقنية الفيديو ويشهر البطاقة الحمراء في وجه بيرين بآخر مباراة بمسيرته

ق.27 مشاجرة كبيرة بين اللاعبين بعد تدخل بيرين القوي على مبابي وتحصله على بطاقة صفراء

ق.25 تسديدة قوية من دي ماريا من مسافة قريبة ومولان يتصدى ببراعة بالغة

ق.20 دخول كولين داجبا بدلا من كيرير الذي خرج مصابا

ق.18 تهديد جديد من بوارجا وكيلور نافاس يتصدى هذه المرة ويبعد الخطر

ق.14 جوووووووووووووول نيمار يفتتح التسجيل بعد متابعته لتسديدة مبابي التي تصدى لها حارس سانت إيتيان

ق.5 القائم يمنع دينيس بوارجا من التسجيل وينقذ باريس سان جيرمان

ق.1 بطاقة صفراء مبكرة جدا! 70 ثانية فقط كانت كل ما مر عندما تحصل يفان ماسون على بطاقة إثر تدخل على نيمار

بداية المباراة

بداية المباراة بعد نصف ساعة

باريس سان جيرمان سانت إيتيان كأس فرنسا
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