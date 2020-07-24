استراحة - الأهلي (1) - (0) سموحة

الجمعة، 24 يوليه 2020 - 16:52

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

تابع مباشرة مباراة الأهلي وسموحة الودية يوم الجمعة في ملعب مختار التتش.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء وتنقلها قناتا أون تايم سبورتس والأهلي، تابعها لحظة بلحظة بالضغط هنا

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نهاية الشوط الأول.. الأهلي يتقدم بهدف كهربا

عمرو السولية سدد من خارج منطقة الجزاء قبل أن يتابع كهربا تصدي حارس سموحة

** ق42 جوووووووووووول كهربا والهدف الأول لـ الأهلي

** ق10 تسديدة مباغتة من حسام حسن كادت تهز شباك الأهلي

انطلاق المباراة

الأهلي سموحة
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