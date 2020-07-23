الزمالك يُغرم محمود علاء 200 ألف جنيه

الخميس، 23 يوليه 2020 - 19:10

كتب : FilGoal

محمود علاء - الزمالك - بيراميدز

غرّم نادي الزمالك محمود علاء 200 ألف جنيه بسبب ما بدر منه في مباراة بيراميدز الودية، وفقا لما جاء عبر قناة النادي.

الزمالك تعرض للخسارة في ثاني مبارياته الودية أمام بيراميدز بهدف دون مقابل (طالع التفاصيل).

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة لمدافع الزمالك بعدما عرقل محمد حمدي لاعب بيراميدز دون كرة قبل انفراده بالمرمى في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.

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رد فعل محمود علاء جاء غاضبا وركل منضدة خارج الملعب بعصبية شديدة.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق رجب بكار في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

ويستعد الزمالك لعودة الدوري المصري ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستهل الزمالك مبارياته الودية بالفوز على سموحة بنتيجة 5-1.

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