الزمالك يُغرم محمود علاء 200 ألف جنيه

غرّم نادي الزمالك محمود علاء 200 ألف جنيه بسبب ما بدر منه في مباراة بيراميدز الودية، وفقا لما جاء عبر قناة النادي.

الزمالك تعرض للخسارة في ثاني مبارياته الودية أمام بيراميدز بهدف دون مقابل (طالع التفاصيل).

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة لمدافع الزمالك بعدما عرقل محمد حمدي لاعب بيراميدز دون كرة قبل انفراده بالمرمى في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.

رد فعل محمود علاء جاء غاضبا وركل منضدة خارج الملعب بعصبية شديدة.

لحظة طرد محمود علاء بعد تدخله بدون كرة على محمد حمدي وعصبيته عند خروجه من الملعب Via: @ONsportEgpic.twitter.com/lSahIF3eLR — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 23, 2020

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق رجب بكار في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

ويستعد الزمالك لعودة الدوري المصري ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستهل الزمالك مبارياته الودية بالفوز على سموحة بنتيجة 5-1.























































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