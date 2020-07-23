الشوط الثاني - الزمالك (0) - (0) بيراميدز.. السعيد يهدد الأبيض

الخميس، 23 يوليه 2020 - 16:49

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - الزمالك - بيراميدز

تابع مباشرة مباراة الزمالك وبيراميدز الودية يوم الخميس في برج العرب والتي يستعد بها الفريقان لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل.

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** مشاركة إسلام عيسى ورجب بكار وعبد الله بكري بدلا من عبد الله السعيد وأحمد أيمن منصور وإبراهيم حسن

** ق61 تسديدة صاروخية من عبد الله السعيد كادت تهز شباك الزمالك

مشاركة محمد فتحي بدلا من عمر جابر.. وأحمد الشناوي بدلا من مهدي سليمان

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

** ق38 خروج محمود علاء بالبطاقة الحمراء بعد عرقلة محمد حمدي الذي كاد أن ينفرد بالمرمى

** ق15 أبو جبل يتألق من جديد أمام تراوري ويحمي شباك فريقه

** ق7 أبو جبل ينقذ مرمى الزمالك من هدف محقق عن طريق تراوري بعد تمريرة رائعة من السعيد.. ولكن تسديدة تراوري يتألق أمامها حارس الزمالك

** ق3 ركلة حرة رائعة من عبد الله السعيد ولكن العارضة تتعاطف مع حارس الزمالك وتحرم بيراميدز من هدف أول

** ق1 محاولة أولى من الزمالك عن طريق مصطفى محمد ولكن تسديدة الأخير أعلى المرمى

انطلاق المباراة

المباراة تنطلق الساعة الخامسة مساء وتنقلها قناة الزمالك

الزمالك بيراميدز
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