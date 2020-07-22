اللجنة الطبية في اتحاد الكرة: مسحة طبية قبل كل مباراة في الدوري بـ48 ساعة

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 22:48

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك خلال إجراء المسحة الطبية الأولى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

نفى محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم أن يكون هناك إخفاء لبعض حالات الإصابة بفيروس كورونا في أندية الدوري.

وقال سلطان عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لا يوجد مصلحة لأي ناد لإخفاء وجود حالات إصابة بالكورونا ضمن صفوفه".

وأضاف "بعد ظهور نتيجة المسحات نرسل للأندية ونتعامل مع الجميع بمبدأ الشفافية في الإعلان عن أعداد الإصابات في كل فريق".

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وأكمل "ونتعامل أيضا بمبدأ الخصوصية تجاه إعلان أسماء المصابين ونترك هذا الأمر للأندية".

وواصل "سيتم إجراء مسحة طبية قبل كل مباراة في الدوري بـ48 ساعة لطرفي المواجهة وتظهر نتيجتها قبل 24 ساعة من اللقاء".

وأتم تصريحاته "أتمنى من أندية الدوري لعب مباراة ودية كل أسبوع حتى تترك مساحة للجنة الطبية لإجراء المسحات الطبية لكل الفرق للتأكد من سلامة الجميع".

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