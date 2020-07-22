مباشر يوم التتويج – ليفربول (4) - (3) تشيلسي.. بوليسيتش والثاااااالث

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وتشيلسي التي تقام اليوم الأربعاء في ملعب أنفيلد في إطار الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وستشهد المباراة فور نهايتها تسلم ليفربول كأس الدوري الإنجليزي الذي توج به لأول مرة منذ 30 عانا.

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ق79: خروج صلاح ومشاركة شامبرلين.

ق73: جووووووووووووووول بوليسيتس يسجل الهدف الثالث لتشيلسي بطريقة رائعة.

ق61: جووووووووووووووول أبراهام يسجل الهدف الثاني لتشيلسي.

ق55: جوووووووووووووول رأسية من فيرمينو تعلن عن الهدف الرابع لليفربول.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.

ق45+3: جووووووووووول جيرو سيجل الهدف الأول لتشيلسي بعد خطأ من أليسون في التصدي لتسديدة من ويليان.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق43: جووووووووووووووول فينالدوم يسجل الهدف الثالث لليفربول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد ارتباك وفشل في تشتيت ركلة ركنية.

ق38: جوووووووووووووول أرنولد يسجل الهدف الثني لليفربول من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة.

ق32: هدف ملغي لتشيلسي بعد وجود تسلل على ماسون ماونت.

ق31: صلاح يهدر فرصة صناعة هدفا بعدما فضل التسديد بعدما توغل لمنطقة جزاء تشيلسي من الناحية اليمنى.

ق23: جووووووووول نابي كيتا يسجل الهدف الأول من تسديدة صاروخية.

انطلاق المباراة.