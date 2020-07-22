"عودة المسابقات سيعود بالنفع على الجميع".. اتحاد الكرة يشكر العاملين بالمنظومة الكروية

قدّم الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر للعاملين بالمنظومة الرياضية عقب إعلان جدول عودة الدوري.

وأعلنت لجنة المسابقات عن جدول المباريات المؤجلة والجولات من الـ 19 وحتى الـ 22 للدوري المصري (طالع التفاصيل).

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:

"يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بالشكر لكل الأندية واللاعبين وجميع العاملين في المنظومة الكروية بمناسبة إعلان جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه في 6 أغسطس المقبل بعد توقف اجباري بسبب جائحة كورونا".

"ويأتي ذلك لما بذلته أندية المسابقة من جهود للاستعداد ولا تزال بالمشاركة مع البروتوكول الطبي في ظل الظروف الاستثنائية التي عاشها الرياضيون على مدار الأشهر الفائتة حتى أعادت الدولة مشكورة النشاط الرياضي مرة أخرى واستئناف دوري الموسم الحالي على وجه التحديد".

"ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن عودة مسابقاته في هذا التوقيت سيعود بالنفع على جميع أطراف المنظومة ويحيي حقوق الأندية واللاعبين وجميع العاملين في الوسط الكروي، وهي إحدى المهام التي كان ولا يزال اتحاد كرة القدم ينظر إليها بعين الاعتبار وببالغ الأهمية، حيث أن كرة القدم صناعة أصبحت موردا أساسيا للعاملين في دوائرها".

"وبهذه المناسبة فإن الاتحاد المصري لكرة القدم يطمئن الجميع أن جهوده لن تتوقف على القسم الممتاز للأندية المشاركة في مسابقة الدوري العام، بل ستمتد إلى جميع أقسام المسابقة، كما أن الموسم الحالي لن يكتفي بمسابقة الدوري بل سيتضمن أيضا بطولة كأس مصر، وسوف يتم إعلان جدول كل مسابقة في حينه".

🔴 اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري إليكم جدول مباريات الزمالك ⚪🏹 pic.twitter.com/1Zews20z5x — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 22, 2020

"كما يؤكد اتحاد كرة القدم على أن ذلك يأتي انطلاقا من المسئولية الفنية والمجتمعية التي يتحملها الاتحاد تجاه كل الأندية وجميع اللاعبين والعاملين في مجال كرة القدم، بالإضافة إلى أن هذه الرعاية التي يطوق بها الاتحاد عنقه لا تتوقف عند الارتباطات المحلية فحسب".

"بل تستمر برعاية وحفظ حقوق كل من يمثل الكرة المصرية في البطولات الخارجية على نحو ما أقدم عليه الاتحاد المصري بخطاب رسمي إلى نظيره الأفريقي يطلب فيه معاملة الكونفيدرالية بالمثل لأي تغيير محتمل في بطولة الأبطال بإقامة المباراة النهائية على في دولة محايدة إذا ما كان طرفاها من دولتين مختلفتين وعدم الإبقاء على اقامة نهائي الكونفيدرالية في المغرب في كل الأحوال، حفاظا على النزاهة والشفافية ومبدأ اللعب النظيف الذي يسعى الجميع لإقراره".

رحبوا معنا بعودة أخطر دوري في العالم 💪🇪🇬 pic.twitter.com/jhK4Zww4Xk — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 22, 2020

ويستأنف الدوري، بعد توقفه منذ مارس الماضي، بمواجهة الزمالك والمصري في 6 أغسطس والتي كانت مؤجلة من الجولة 14.

ويتصدر الأهلي البطولة ورصيده 49 نقطة بعد خوض 17 مباراة ويليه المقاولون العرب (33 نقطة من 18 مباراة) ثم بيراميدز (32 نقطة من 18 مباراة) ثم الزمالك (28 نقطة من 16 مباراة).

ويدافع الأهلي عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي والذي كان رقم 41 في تاريخ النادي.

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