سعفان: لماذا العند لإرضاء ناد واحد؟ لابد من انتظار المصل أو التوقف لثلاثة أشهر أخرى

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 15:09

كتب : FilGoal

سعفان الصغير - الإسماعيلي

هاجم سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي مسؤولي اتحاد الكرة لإصرارهم على استكمال بطولة الدوري في ظل ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بين صفوف الأندية المصرية.

صرح سعفان عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "أول مسحة أسفرت عن إصابة 3 حالات بين صفوف الإسماعيلي وتعافوا تماما بينما أظهرت المسحة الأخيرة عن إصابة اللاعب محمد حمدي زكي واثنين من أعضاء الجهاز الإداري".

وشدد "نحن أمام مشكلة كبيرة وتحدثت بها كثيرا، لكن للأسف عندما أتحدث، يقال لابد من عودة النشاط الرياضي".

أخبار متعلقة
الإسماعيلي يخسر وديا أمام نادي مصر مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: 3 حالات كورونا بينهم لاعب.. ومواجهة نادي مصر الودية في موعدها الإسماعيلي يحدد منافسه في الوديتين الثالثة والرابعة جوميز: علينا القتال لتحقيق أهداف الإسماعيلي

وتسائل سعفان الصغير "لماذا كل هذا العند والتكبر؟ هل لإرضاء ناد واحد على حساب باقي فرق الدوري؟ هل سمعنا عن هذا الكم من الإصابات بين اللاعبين أثناء فترة الحظر؟".

واستطرد "لابد من مصل أو الانتظار لثلاثة أشهر حتى تهدأ الأمور.. للأسف في مصر الإنسان ليس غاليا بل المصالح فقط".

وأتم تصريحاته "نعم أعداد المصابين بين المواطنين العاديين تراجعت نسبيا بينما زادت بين لاعبي ومدربي الأندية والعاملين بها، طوال 4 أشهر لم يصب لاعب أو إداري بفيروس كورونا أثناء فترة الحظر".

طالع أيضا

آخر فرصة لصلاح لكسر رقم رونالدو

جيرارد: هذان اللاعبان هما الأهم في ليفربول

عقوبة قاسية على أحمد الشناوي بسبب الزمالك

ليكيب: برشلونة يفكر في بلان

أسوأ مواسم أرسنال منذ عهد ما قبل فينجر

مواعيد مباريات الأربعاء

الإسماعيلي سعفان الصغير
نرشح لكم
أخر الأخبار
طوكيو: توافر لقاح مضاد لفيروس كورونا = إقامة الأولمبياد 5 دقيقة | أوروبا
سعفان: لماذا العند لإرضاء ناد واحد؟ لابد من انتظار المصل أو التوقف لثلاثة أشهر أخرى 12 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الإنتاج الحربي: الأهلي لم يفاوضنا لضم عامر عامر 15 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - سلبية المسحة الطبية لجميع عناصر الزمالك 16 دقيقة | مصر
جوارديولا للاعبيه: الأمر لا يتعلق بالفوز أو الخسارة لكن بضرورة القتال 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حوار في الجول - حارس المصري السابق يحقق إنجازا غير مسبوق في أوروبا 21 دقيقة | أوروبا
رئيس الإنتاج الحربي: بالتأكيد سيكون هناك تفاهم من اتحاد الكرة بشأن الوضع الصعب الحالي 57 دقيقة | الدوري المصري
ماذا قالت صحف إنجلترا عن تريزيجيه بعد قيادة فيلا لفوز ثمين ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 2 تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية 3 في الجول يكشف القصة الكاملة لـ مصير موليكا.. موقف الأهلي ومازيمبي و"الطرف المفاجئ" 4 خبر في الجول – إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب
قد ينال إعجابك