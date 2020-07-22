سعفان: لماذا العند لإرضاء ناد واحد؟ لابد من انتظار المصل أو التوقف لثلاثة أشهر أخرى

هاجم سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي مسؤولي اتحاد الكرة لإصرارهم على استكمال بطولة الدوري في ظل ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بين صفوف الأندية المصرية.

صرح سعفان عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "أول مسحة أسفرت عن إصابة 3 حالات بين صفوف الإسماعيلي وتعافوا تماما بينما أظهرت المسحة الأخيرة عن إصابة اللاعب محمد حمدي زكي واثنين من أعضاء الجهاز الإداري".

وشدد "نحن أمام مشكلة كبيرة وتحدثت بها كثيرا، لكن للأسف عندما أتحدث، يقال لابد من عودة النشاط الرياضي".

وتسائل سعفان الصغير "لماذا كل هذا العند والتكبر؟ هل لإرضاء ناد واحد على حساب باقي فرق الدوري؟ هل سمعنا عن هذا الكم من الإصابات بين اللاعبين أثناء فترة الحظر؟".

واستطرد "لابد من مصل أو الانتظار لثلاثة أشهر حتى تهدأ الأمور.. للأسف في مصر الإنسان ليس غاليا بل المصالح فقط".

وأتم تصريحاته "نعم أعداد المصابين بين المواطنين العاديين تراجعت نسبيا بينما زادت بين لاعبي ومدربي الأندية والعاملين بها، طوال 4 أشهر لم يصب لاعب أو إداري بفيروس كورونا أثناء فترة الحظر".

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