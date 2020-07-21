تقرير تونسي: اللجنة الطبية في كاف تتحفظ على إقامة نصف نهائي الأبطال من مباراتين

الثلاثاء، 21 يوليو 2020 - 17:34

كتب : FilGoal

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تحفظت اللجنة الطبية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على قرار إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والعودة.

وأصدر الاتحاد الإفريقي قرارا بإقامة مباريات نصف نهائي دوري الأبطال بنظام الذهاب والعودة كما كان سابقا، بدلا من إقامة نصف النهائي من مباراة واحدة في نفس الدولة التي تستضيف النهائي.

وذكرت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية أن اللجنة الطبية في الاتحاد الإفريقي ترى صعوبة تطبيق الشروط الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا في حالة إقامة نصف النهائي بنظام الذهاب والعودة.

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وذلك بسبب الفارق الزمني بين مباراتي الذهاب والعودة والبالغ أسبوع واحد فقط، وترى اللجنة الطبية أن هذه الفترة الزمنية لا تساعد على إقامة حجر صحي لبعثات الفرق التي ستسافر من مصر إلى المغرب والعكس.

كذلك ترى اللجنة الطبية في الاتحاد الإفريقي أن سفر اللاعبين مرتين خلال أسبوع واحد قد يعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا من خلال الاختلاط في المطارات.

ويلعب الأهلي ضد الوداد المغربي والزمالك ضد الرجاء في نصف النهائي.

على أن يحدد الاتحاد الإفريقي مكان المباراة النهائية بعد معرفة أطرافها.

وفي حالة تأهل الأهلي والزمالك للنهائي من المقترح أن يقرر الاتحاد الإفريقي إقامة نهائي دوري الأبطال في مصر، أو إقامة المباراة في المغرب في حال تأهل الرجاء الوداد.

أما إذا كان النهائي مصري مغربي ستقام المباراة في بلد محايد من الدول التي تقدمت بعروض لاستضافة النهائي مثل تونس أو ليبيريا أو الإمارات.

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