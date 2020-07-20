حمادة أنور: لعب نصف نهائي إفريقيا من مباراتين ميزة لـ الزمالك والأهلي

يرى حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بلعب مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والعودة ميزة لفريقه.

وقال حمادة أنور عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "قرار الاتحاد الإفريقي السابق بلعب نصف النهائي من مباراة واحدة كان سيفقد الزمالك والأهلي ميزة لعب لقاء العودة على ملعبه ووسط جماهيره".

وأضاف "لذلك نرى أن قرار الاتحاد الإفريقي بإقامة مباريات هذا الدور بنظام الذهاب والعودة رائعا".

وأكمل "بالإضافة إلى أن موعد المباريات بنهاية شهر سبتمبر يفتح الباب أمام حضور الجماهير لهذه المواجهات، وبالتأكيد هذا الأمر سيمثل دعم قوي للزمالك والأهلي في البطولة".

وأتم تصريحاته "ما سيطلبه باتريس كارتيرون بشأن السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء سيتم تنفيذه من قبل مجلس الإدارة وإذا طلب السفر بطائرة خاصة سنوفر له ذلك".

ويلعب الزمالك ضد الرجاء المغربي في نصف النهائي، بينما يلعب الأهلي ضد الوداد.

وقرر الاتحاد الإفريقي إقامة مباريات نصف نهائي البطولة بنظام الذهاب والعودة، على تحديد مكان إقامة المباراة النهائية بعد معرفة المتأهل للنهائي.

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