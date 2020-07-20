التشكيل – ورونالدو وكوستا يقودان هجوم يوفنتوس ضد لاتسيو.. وتبديل طارئ عقب الإحماء

الإثنين، 20 يوليه 2020 - 21:08

كتب : FilGoal

جونزالو إيجوايين - جورجيو كيلليني - يوفنتوس

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس تشكيل فريقه المستدعى للقاء لاتسيو في الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس صدارة جدول الترتيب برصيد 77 نقطة.

فيما يأتي لاتسيو رابعا بـ69 نقطة.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

في الدفاع: خوان كوادرادو- ليوناردو بونوتشي- ماتياس دي ليخت- أليكس ساندرو

في الوسط: رودريجو بينتاكور- آرون رامسي- أدريان رابيو

في الهجوم: دوجلاس كوستا- باولو ديبالا- كريستيانو رونالدو

وأثناء عمليات الإحماء أصيب جونزالو إيجوايين ليدفع ساري بباولو ديبالا بدلا منه في التشكيل الأسي.

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