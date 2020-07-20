سموحة يعلن عبر في الجول إصابة إسلام جمال سليمان بقطع في الرباط الصليبي

الاثنين، 20 يوليو 2020 - 18:07

كتب : هاني العوضي

هدف تعادل الأهلي أمام سموحة

هدف تعادل الأهلي أمام سموحة

أعلن محمد عبد الجواد طبيب نادي سموحة إصابة إسلام جمال سليمان لاعب خط وسط الفريق بقطع في الرباط الصليبي خلال اللقاء الودي أمام الزمالك.

إسلام جمال سليمان

النادي : المنصورة

سموحة

وكان سموحة خسر من الزمالك بخمسة أهداف لهدف أمس الأحد في أولى وديات الفريقين استعدادا لاستئناف الدوري.

وقال طبيب سموحة لـFilGoal.com: "إصابة إسلام جمال جاءت بقطع في الرباط الصليبي الخلفي".

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وواصل "سيجري عملية الرباط الصليبي يوم الأربعاء المقبل مع الطبيب أحمد عبد العزيز".

وأتم "فترة غياب اللاعب ستتراوح بين 6 إلى 8 أشهر".

وشارك اللاعب في الموسم الحالي في 12 لقاء لم يسجل فيهم أي هدف.

ومن المقرر أن يستأنف الدوري المصري نشاطه في السادس من شهر أغسطس المقبل.

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