سموحة يعلن عبر في الجول إصابة إسلام جمال سليمان بقطع في الرباط الصليبي
الاثنين، 20 يوليو 2020 - 18:07
كتب : هاني العوضي
أعلن محمد عبد الجواد طبيب نادي سموحة إصابة إسلام جمال سليمان لاعب خط وسط الفريق بقطع في الرباط الصليبي خلال اللقاء الودي أمام الزمالك.
إسلام جمال سليمان
النادي : المنصورة
وكان سموحة خسر من الزمالك بخمسة أهداف لهدف أمس الأحد في أولى وديات الفريقين استعدادا لاستئناف الدوري.
وقال طبيب سموحة لـFilGoal.com: "إصابة إسلام جمال جاءت بقطع في الرباط الصليبي الخلفي".
وواصل "سيجري عملية الرباط الصليبي يوم الأربعاء المقبل مع الطبيب أحمد عبد العزيز".
وأتم "فترة غياب اللاعب ستتراوح بين 6 إلى 8 أشهر".
وشارك اللاعب في الموسم الحالي في 12 لقاء لم يسجل فيهم أي هدف.
ومن المقرر أن يستأنف الدوري المصري نشاطه في السادس من شهر أغسطس المقبل.
اقرأ أيضا:
تواريخ وأماكن إقامة مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية
تطور مفاجئ في مكان إقامة نصف نهائي دوري الأبطال
البدري يتحدث عن حل المعادلة الصعبة