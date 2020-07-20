في الجول يكشف - التواريخ المقترحة لمباريات الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا ومكان إقامتهم

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على إقامة مباريات نصف نهائي الكونفدرالية بنظام المباراة الواحدة بينما تعود مواجهات المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب.

ويمثل مصر فريق بيراميدز في بطولة الكونفدرالية بينما يمثل الأهلي والزمالك، مصر في دوري أبطال إفريقيا.

ويكشف FilGoal.com التواريخ المقترحة للمباريات المتبقية من البطولتين.

الكونفدرالية:

يوم الثلاثاء 22 سبتمبر يقام نصف النهائي في مدينتي الدار البيضاء والرباط.

ويلعب يوم الثلاثاء فريق بيراميدز المصري أمام حورويا الغيني، بينما المباراة الأخرى بين نهضة بركان وحسنية أغادير.

يوم الأحد 27 سبتمبر تقام المباراة النهائية في المغرب بين الفريقين المتأهلين من نصف النهائي.

دوري أبطال إفريقيا

ذهاب نصف النهائي:

يقام ذهاب نصف النهائي في دولة المغرب يومي السبت 25 والأحد 26 من شهر سبتمبر المقبل.

يحل الأهلي ضيفا على فريق الوداد بينما، يحل الزمالك ضيفا على الرجاء، ولم يتحدد أي مباراة تقام أولا.

إياب نصف النهائي:

تم اقتراح إقامة إياب نصف النهائي المقرر له في مصر أحد أيام الجمعة أو السبت أو الأحد 2 أو 3 أو 4 من شهر أكتوبر.

وقتها يستضيف الأهلي فريق الوداد، بينما يستضيف الزمالك فريق الرجاء.

النهائي: يقام أحد يومي 10 أو 11 من شهر أكتوبر.

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