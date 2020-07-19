مباشر كأس إنجلترا - تشيلسي (0) - (0) مانشستر يونايتد.. ركلة حرة خطيرة وكابييرو يتألق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

لمتابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة وتشكيل الفريقين من هنا.

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د.31 ركلة حرة مباشرة خطييييرة ينفذها برونو فيرنانديز لكن كابييرو يتألق ويحولها لركنية.

د.15 عرضية خطيييرة للغاية من أزبيليكويتا تصل على الزاوية البعيدة على رأس ماركوس ألونسو الذي سددها أعلى العارضة

د.10 تسديدة خطيرة للغاية من ريكي جيمس وتألق ديفيد دي خيا حارس يونايتد في التصدي لها.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل.