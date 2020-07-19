مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا

على جمهور الزمالك الاستعداد لاستقبال "مفاجأة كبرى" خلال الأيام القليلة المقبلة، حسبما صرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور: "أقول لجمهور الزمالك، انتظروا مفاجأة كبرى".

وأضاف عبر قناة الزمالك "سأعلن مفاجأة كبرى خلال الأيام القليلة المقبلة. أتمنى إتمام الأمر بنجاح أولا".

وتابع "المفاجأة ستهز مصر بأكملها على المستوى الرياضي".

ولم يوضح مرتضى منصور أي تفاصيل أخرى بخصوص المفاجأة، وهل هي تخص صفقة لفريق الكرة أم أمر آخر.

ويُكمل الزمالك استعداداته لبطولة دوري أبطال إفريقيا ومواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، في شهر سبتمبر المقبل.

وترك مجلس إدارة الزمالك مصير موقف الفريق من استئناف الدوري المصري في يد المدرب باتريس كارتيرون.

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