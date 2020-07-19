مدرب الإسماعيلي: نحتاج 6 مباريات ودية للوصول للمستوى المنشود

الأحد، 19 يوليه 2020 - 00:09

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الرجاء

قال ديديه جوميز مدرب الإسماعيلي إن فريقه يسعى لخوض عدد كبير من المباريات الودية قبل بداية الدوري للوصول للمستوى المنشود.

وصرح جوميز عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "النادي يشعر بحزن كبير لوفاة عمر سيف مشجع النادي، كان واحدا من مشجعي الفريق الكبار".

وأضاف "بالنسبة للمباراة، الشوط الأول كان جيدا والثاني كان أقل، واليوم قررنا أن نشرك كل اللاعبين بما فيهم اللاعبين الصغار، وبالفعل خضنا المباراة بفريقين".

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وواصل "كانت هناك أشياء جيدة وهناك بعض الأشياء التي يجب أن نصلحها، نحن في مراحل التدريب أمامنا 10 أيام أخرى وأنا متفائل بمستقبل هذا النادي".

وأتم "أريد لعب 6 مباريات قبل بداية الدوري، لأنه بطولة هامة جدا ولم نصل للمستوى المنشود بعد، لكن نتمنى أن نكون وصلنا لمرحلة جيدة بحلول الأسبوع المقبل، ننتظر انضمام الأجانب لنا، نريد خوض العديد من المباريات لأنه شيء هام جدا لاختبار اللاعبين والفنيات".

وخاض الإسماعيلي مباراة ودية ضد أسوان، ويواجه نظيره نادي مصر يوم الثلاثاء في ثاني مواجهاته الودية.

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