وكيل جيرالدو: لا يوجد عروض حاليا بسبب فيروس كورونا.. وشرط جزائي في عقده

تحدث هشام بن صالح وكيل أعمال الأنجولي جيرالدو عن موقف اللاعب من البقاء أو الرحيل عن الأهلي.

وقال وكيل الأعمال التونسي: "اللاعب في كامل تركيزه حاليا مع الأهلي ويستعد لعودة الدوري ومباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا".

وتابع عبر قناة النهار "جيرالدو عقده ممتد ولا يوجد عروض حاليا له بسبب أزمة كورونا".

وأضاف "وإذا حصلنا على عرض داخل أو خارج مصر سندرسه مع النادي واللاعب بشكل جيد، وتركيزنا حاليا مُنصب على عودة المنافسات".

وواصل "الأنجولي حاليا يفضل البقاء في الأهلي، وحجز مقعد أساسي في الفريق".

وأتم "يتبقى في لـ جيرالدو 3 سنوات مع الأهلي بعدما وقع في يناير 2019، وهناك شرط جزائي في عقده".

وانضم جيرالدو للأهلي قادما من بريميرو دي أوجوستو الأنجولي في يناير من عام 2019.

وشارك جيرالدو مع الأهلي في 27 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع هدفا وحيدا.