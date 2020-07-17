ليلة ملكية - كورتوا: تلقيت رسائل من مشجعي برشلونة يقولون لي أصمت

الجمعة، 17 يوليه 2020 - 00:41

كتب : FilGoal

كورتوا - ريال مدريد - برشلونة

تحدث تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بعد الفوز بلقب الدوري الإسباني عن انتقادات جمهور برشلونة له.

كورتوا قال في وقت سابق إنه ليس عدلا أن يفوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني (طالع التفاصيل).

الحارس البلجيكي قال عقب نهاية اللقاء: "بعد شهرين من توقف النشاط، فزنا بـ 10 مباريات متتالية".

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وواصل "وثقت في فريقي بأنه يمكننا الفوز، وأكثر من مرة تلقيت رسائل من مشجعي برشلونة يقولون لي أصمت".

وأتم "أظهر فريقي ما بإمكاننا فعله".

ريال مدريد تُوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 34 في تاريخه قبل جولة على نهاية الموسم.

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