ميسي: كل شيء سيء منذ يناير.. صبر الجمهور نفد وبهذا الأداء سنخسر أمام نابولي

رصاصات غاضبة. هذا هو الوصف الأنسب لتصريحات ليونيل ميسي نجم برشلونة بعد الخسارة أمام أوساسونا وخسارة لقب الدوري الإسباني رسميا.

ميسي هاجم سوء أداء فريقه، وطالب بالتغيير قبل مباريات دوري الأبطال، وإلا "ربما نخسر أمام نابولي".

ميسي قال كل ما يلي في تصريحات عقب المباراة مباشرة..

"حسنا في الحقيقة لم نتوقع ذلك ولم نرد إنهاء الموسم بتلك الطريقة. ما حدث اليوم أمام أوساسونا يصف موسمنا بالكامل. أداء غير ثابت وبإمكان أي فريق الفوز علينا بالضغط العالي. يبدو أن كل فريق لا بد أن يسجل علينا لكي نسجل نحن بعدها".

"ريال مدريد قام بما يجب أن يقوم به. بعد التوقف لم يخسر أي مباراة وفي المقابل خسرنا نحن نقاط كثيرة لم يكن طبيعيا أن نخسرها، لذلك يجب أن ننتقد أنفسنا أولا. علينا أن نلوم أنفسنا قبل النظر لنتائج الآخرين".

"كل شيء سلبي وسيء منذ شهر يناير. قلت من قبل بأن هذا الأداء لا يمكننا الفوز معه بدوري الأبطال واتضح أن رأيي صحيح، فلم نفز حتى بالدوري. وبهذا الأداء ربما نخسر أمام نابولي".

برشلونة تعادل مع نابولي بهدف لكل فريق في إيطاليا بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. ويلتقي الفريق الكتالوني مع نابولي إيابا يوم 8 أغسطس المقبل.

دوري أبطال أوروبا

"أمامنا 4 مباريات في دوري الأبطال، إذا فزنا بهم نتوج بدوري الأبطال. ولهذا لا مفر من وقفة. صبر الجماهير بدأ ينفد لأننا لا نعهطيهم ما يستحقوا، وهذا من حقهم".

مستقبل ميسي

"هذا الأمر ليس هاما حاليا بالمرة. هناك غضب وأحاسيس سلبية هذا الموسم وهو أمر طبيعي. بعد الخسارة أمام روما وليفربول، الجميع نفد صبره".

برشلونة خسر أمام أوساسونا بهدفين مقابل هدف على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإسباني.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ34 رسميا بعد الفوز على فياريال بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

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