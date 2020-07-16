انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (2) - (1) فياريال.. برشلونة (1) - (2) أوساسونا.. البطولة للميرنجي

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ريال مدريد يواجه فياريال والانتصار = التتويج باللقب. .. اضغط هنا وتابع اللقاء لحظة بلحظة

برشلونة يواجه أوساسونا ويأمل في الانتصار وتعثر ريال مدريد.. اضغط هنا لمتابعة اللقاء لحظة بلحظة

نهاية المباراتين.

ق. 94 جوووووووووول الهدف الثاني لأوساسونا في برشلونة عن طريق روبيرتو توريس.

ق. 92 كورتوا يتألق مجددا ويمنع هدفا قاتلا.

ق. 90 كورتوا يتألق وينقذ هدف التعادل من مخالفة نفذها كازورلا.

ق. 83 فينسينت إيبورا يقلص الفارق لفياريال برأسية رائعة.

ق. 76 جوووووول بنزيمة يسدد ركلة الجزاء بنفسه يسجل الهدف الثاني لريال مدريد.

ق. 75 راموس يمرر ركلة الجزاء لبنزيمة الذي يسجلها في المرمى والحكم يقرر الإعادة لأن بنزيمة دخل المنطقة قبل التنفيذ.

ق. 73 ركلة جزاااء لريال مدريد.. راموس قطع الكرة وانطلق بها وتحصل عليها بنفسه.

ق. 66 إصابة قوية لكورتوا بعد التحام مع كوينتيا لاعب فياريال

ق. 62 جووووول هدف التعادل لبرشلونة من مخالفة ينفذها ليونيل ميسي ببراعة في المرمى.

ق. 61 كازورلا يشارك في صفوف فياريال بدلا من مولانتيس... وأسينسو يشارك بدلا من رودريجيز وفينيسيوس جونيور بدلا من إدين هازارد.

ق. 53 اختراق رائع من كاربخال بعد تمريرة من مودريتش ويسدد لكن أسينخيو حارس المرمى بنقذها.

** انطلاق الشوط الثاني في مواجهتي ريال مدريد وبرشلونة

** نهاية الشوط الأول.. ريال مدريد متقدم 1-0 على فياريال، بينما برشلونة متأخر بنفس النتيجة أمام أوساسونا.. استمرار تفوق ريال مدريد = تتويجه باللقب

** 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع في لقاء برشلونة وأوساسونا

** 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع في لقاء ريال مدريد وفياريال

** ق35 ريال مدريد (1) - (0) فياريال ... برشلونة (0) - (1) أوساسونا

** استمرار تلك النتيجة = تتويج ريال مدريد بلقب الدوري

** ضغط مميز من كاسيميرو وتمريرة من مودريتش لـ بنزيمة الذي سدد بقوة في الشباك. هدف أول لريال مدريد

** ق29 جووووووووووووووول هدف أول لـ ريال مدريد عن طريق كريم بنزيمة

** ق22 ميسي كاد يدرك التعادل من ركلة حرة مباشرة ولكن العارضة تتعاطف مع أوساسونا

** استمرار تلك النتيجة = تتويج ريال مدريد بلقب الدوري

** ق15 جووووووووووووووول هدف أول لـ أوساسونا في مرمى برشلونة عن طريق خوسي أرناييز.

** 10 دقائق أولى والتعادل السلبي مستمر في مواجهة ريال مدريد ضد فياريال.. ومواجهة برشلونة ضد أوساسونا

** ق3 فرصة أولى محققة لـ ريال مدريد ولكن كاربخال فضل التسديد بدلا من التمرير، ليحرم فريقه من هدف التقدم.

** انطلاق مواجهات الجولة قبل الأخيرة في إسبانيا

** بعد قليل