الشوط الثاني - ريال مدريد (1) - (0) فياريال.. برشلونة (0) - (1) أوساسونا

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ريال مدريد يواجه فياريال والانتصار = التتويج باللقب. .. اضغط هنا وتابع اللقاء لحظة بلحظة

برشلونة يواجه أوساسونا ويأمل في الانتصار وتعثر ريال مدريد.. اضغط هنا لمتابعة اللقاء لحظة بلحظة

ق. 53 اختراق رائع من كاربخال بعد تمريرة من مودريتش ويسدد لكن أسينخيو حارس المرمى بنقذها.

** انطلاق الشوط الثاني في مواجهتي ريال مدريد وبرشلونة

** نهاية الشوط الأول.. ريال مدريد متقدم 1-0 على فياريال، بينما برشلونة متأخر بنفس النتيجة أمام أوساسونا.. استمرار تفوق ريال مدريد = تتويجه باللقب

** 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع في لقاء برشلونة وأوساسونا

** 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع في لقاء ريال مدريد وفياريال

** ق35 ريال مدريد (1) - (0) فياريال ... برشلونة (0) - (1) أوساسونا

** استمرار تلك النتيجة = تتويج ريال مدريد بلقب الدوري

** ضغط مميز من كاسيميرو وتمريرة من مودريتش لـ بنزيمة الذي سدد بقوة في الشباك. هدف أول لريال مدريد

** ق29 جووووووووووووووول هدف أول لـ ريال مدريد عن طريق كريم بنزيمة

** ق22 ميسي كاد يدرك التعادل من ركلة حرة مباشرة ولكن العارضة تتعاطف مع أوساسونا

** استمرار تلك النتيجة = تتويج ريال مدريد بلقب الدوري

** ق15 جووووووووووووووول هدف أول لـ أوساسونا في مرمى برشلونة عن طريق خوسي أرناييز.

** 10 دقائق أولى والتعادل السلبي مستمر في مواجهة ريال مدريد ضد فياريال.. ومواجهة برشلونة ضد أوساسونا

** ق3 فرصة أولى محققة لـ ريال مدريد ولكن كاربخال فضل التسديد بدلا من التمرير، ليحرم فريقه من هدف التقدم.

** انطلاق مواجهات الجولة قبل الأخيرة في إسبانيا

** بعد قليل