الرجاء المغربي: نريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بشأن اختيار مكان نهائي دوري أبطال إفريقيا

شدد سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي على رغبة ناديه في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص عند اختيار مكان إقامة المباريات المتبقية لدوري أبطال إفريقيا.

وقال سعيد وهبي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الرجاء هو الفريق الوحيد في إفريقيا والوطن العربي الذي ينافس على 3 بطولات مهمة وهم الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية".

وأضاف "ننتظر قرار الاتحاد الإفريقي بشأن الدولة التي ستستضيف مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "نؤكد على ثقتنا الكاملة في الاتحاد الإفريقي، وهدفنا هو تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص قبل اختيار المكان".

وأتم تصريحاته "لن نعلق بشكل رسمي إلا بعد صدور قرار الاتحاد الإفريقي والإعلان عن الدولة التي تستضيف مباريات دوري أبطال إفريقيا، سواء كانت مصر أو أي دولة أخرى".

ويلعب الرجاء ضد الزمالك في نصف النهائي، والأهلي أمام الوداد المغربي.

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