مباشر في إيطاليا - ساسولو (1)-(2) يوفنتوس.. تشيزيني يتألق
الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 21:23
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ساسولو ويوفنتوس في الجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.
--
ق 35: تشيزيني يواصل التألق ويتصدى لتسديدة بيراردي.
ق 29: ديوريشيتش يسجل هدف تقليص الفارق لساسولو.
ق 24: هجمات متتالية من ساسولو مع تألق دفاع يوفنتوس وتشيزني.
ق 12: إيجوايين يضيف الثاني بعد انفراد بكونسيلي.
ق 6: أليكس ساندرو يسجل الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
بداية اللقاء