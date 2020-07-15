مباشر في إيطاليا - ساسولو (1)-(2) يوفنتوس.. تشيزيني يتألق

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 21:23

كتب : FilGoal

رونالدو يحتفل بهدف يوفنتوس في ساسولو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ساسولو ويوفنتوس في الجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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ق 35: تشيزيني يواصل التألق ويتصدى لتسديدة بيراردي.

ق 29: ديوريشيتش يسجل هدف تقليص الفارق لساسولو.

ق 24: هجمات متتالية من ساسولو مع تألق دفاع يوفنتوس وتشيزني.

ق 12: إيجوايين يضيف الثاني بعد انفراد بكونسيلي.

ق 6: أليكس ساندرو يسجل الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بداية اللقاء

يوفنتوس ساسولو الدوري الإيطالي في إيطاليا
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