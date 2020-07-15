مباشر – أرسنال (2) - (1) ليفربول.. الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب الإمارات في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

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انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين لهدف.

ق45+2: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: جوووووووووووووول ريس نيلسون يسجل الهدف الثاني لأرسنال.

ق32: جوووووووووووووول التعادل لأرسنال بعد خطأ قاتل من فان دايك واستغل لاكازيت الأمر وخطف الكرة وراوغ أليسون ليسدد في الشباك ويدرك التعادل.

ق20: جوووووووووووووول أول لليفربول من ماني.

ق13: إيميليانو مارتينيز كاد يتسبب في هدف في شباكه بعدما تأخر في تشتيت الكرة وارتطمت بفيرمينو لكنها ارتطمت بالقائم وذهبت لخارج الملعب.

انطلاق المباراة.