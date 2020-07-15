طنطا يلعن ثلاث وديات استعدادا لاستئناف الدوري

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 14:13

كتب : هاني العوضي

طنطا - الزمالك

أعلن نادي طنطا عن اتفاقه على خوض ثلاث مباريات ودية استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يستأنف الدوري يوم 6 أغسطس المقبل ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول المباريات بشكل رسمي حتى الآن.

وكشف طنطا عن مواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء 21 يوليو على ملعب سموحة.

أخبار متعلقة
سلبية المسحة الرابعة لـ طنطا.. والمزين لـ في الجول: غدا يتدرب كل اللاعبين طنطا يختار ملعب المكس لاستضافة مبارياته عند استكمال الدوري.. وسلبية عينة المصابين طنطا يفسخ بالتراضي تعاقده مع الثنائي الأجنبي سلبية المسحة الطبية الثالثة لـ طنطا وأسوان والمصري

وفي ثاني مبارياته الودية يلعب طنطا أمام المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب الفرعي يوم الخميس 23 يوليو.

ويختتم طنطا مبارياته الودية بمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد 26 يوليو على ملعب برج العرب الفرعي.

وتقام جميع مباريات طنطا الودية في الرابعة عصرا.

طالع أيضا

سواريز: أهلا بلاوتارو

عبد الحفيظ: التركيز شديد في مران الأهلي

دي يونج يعود لقائمة برشلونة

المسحة الطبية الرابعة للأهلي

تقرير: انتقال سانشو ليونايتد مرهون بدوري الأبطال

إنبي يعلق على تقارير معايشة كريم فؤاد في بنفيكا

طنطا الدوري المصري استئناف الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا - الإعلان عن مواعيد كأس العالم 2022.. 4 مباريات في اليوم والنهائي 18 ديسمبر دقيقة | أوروبا
زيدان يتأفف من سؤال جديد عن بيل: تحاول شق صفنا لكن لن تستطيع 6 دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي لـ في الجول: ننتظر وصول بن يوسف.. ونلعب ضد أسوان بفريقين 13 دقيقة | مصر
طنطا يلعن ثلاث وديات استعدادا لاستئناف الدوري 19 دقيقة | الدوري المصري
عبد الرحمن مجدي يتحدث عن اهتمام أياكس وفينورد بضمه 31 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - المصري يفقد مهاجمه ضد الزمالك 38 دقيقة | مصر
مدرب أستون فيلا: ثنائية تريزيجيه في كريستال بالاس ستجلب الخير له 39 دقيقة | أوروبا
الزمالك يواجه الجيش في ثاني ودياته بمعسكر برج العرب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 3 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 4 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري"
قد ينال إعجابك