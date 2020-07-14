تقرير – جاريدو يفاضل بين لاعبين لتعويض "تمرد الناهيري"

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 18:17

كتب : FilGoal

الناهيري

بدأ خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للوداد المغربي في التفكير بالاستعانة بأيوب العملود وبدر كدارين للاستعانة بأحدهما في ظل تخلف محمد الناهيري عن التواجد في المران.

وذكر موقع "سبورت 360" المغربي في تقرير له أن الناهيري انقطع عن مران الوداد لحين الاستجابة لمطالبة المادية لتجديد تعاقده.

وعاد لاعبو الوداد للتدرب مجددا أمس الإثنين بعد الحصول على راحة سلبية الأحد استعدادا لاستئناف الدوري وملاقاة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وينتهي تعاقد الناهيري مع الوداد بنهاية الموسم الجاري.

في الوقت ذاته ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن الجيش الملكي لم يفاوض الناهيري.

وأكد الجيش الملكي أنه لم يدخل في مفاوضات مع الناهيري مطلقا.

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