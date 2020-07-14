جوارديولا يعلق على تبرئة سيتي ويؤكد: لو هبط للدرجة الثانية كنت سأستمر

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي باستفاضة عن إلغاء قرار إيقاف فريقه عن المشاركات الأوروبية الموسم المقبل.

وأصدرت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) حكمها بإيقاف قرار حظر مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين بسبب اتهامات اللعب المالي النظيف.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا سعيد للغاية بقرار المحكمة الرياضية لأنه أظهر أن ما قاله الناس عن النادي غير صحيح ومنحنا فرصة للدفاع على أرض الملعب عما فزنا به في الملعب".

وأضاف "كما قلت في مرات عديدة، قبلنا بقرار المحكمة الرياضية ويويفا لأننا أخطأنا، يمكننا الدفاع عن أنفسنا ولدينا الحق في ذلك عندما نعتقد أن ما قمنا به كان صحيحا".

وأكمل "لقد خطونا إلى الأمام في السنوات الـ10 الأخيرة، استثمرنا الكثير من الأموال مثل الكثير من الأندية، فعلنا ذلك بالطريقة الصحيحة، لم يتم إيقافنا لأننا اتبعنا قواعد اللعب المالي النظيف وإن لم نفعل كنا سنتعرض للحظر بالفعل".

وأوضح "يمكننا المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لأن ما قمنا به هو الصحيح".

وتابع بيب "موقفي الشخصي كان واضحا، لقد قلت قبل شهر إنني سأستمر بصرف النظر عن مشاركتنا في دوري الأبطال، بعض الناس في إنجلترا اقترحوا أن نلعب في الدرجة الثانية، كنت سأستمر ايضا".

المحكمة الرياضية أنصفت مانشستر سيتي في نزاعه مع يويفا حول حرمانه من اللعب في المسابقات الأوروبية، كما خففت الغرامة المالية عليه لتصبح 10 ملايين يورو فقط.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إدراكه التام لحكم المحكمة الرياضية بإنصاف مانشستر سيتي ورفع العقوبات الموقعة عليه، مشددا على أنه لن يعلق أكثر من ذلك في هذا الشأن.

وجاء بيان يويفا كالتالي: "يويفا يدرك تماما قرار المحكمة الرياضية بتخفيف العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي على خلفية خرق قواعد ترخيص أندية الاتحاد الأوروبي وكذلك قواعد اللعب المالي النظيف".

وأضاف "يويفا علم أن المحكمة الرياضية لم تجد ما يكفي من أدلة لكي يتم تطبيق كافة العقوبات في هذه القضية، خاصة وأن كثير منها كان ضمن فترة زمنية من خمس سنوات المنصوص عليها في القواعد والقوانين".

وواصل "لعبت قواعد اللعب المالي النظيف دورا هاما خلال الأعوام الأخيرة في حماية الأندية ومساعدتها لكي تصبح أقوى ماليا، وسيظل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد الأندية الأوربية ملتزمين به".

وأتم "يويفا لن يعلق أكثر من ذلك في هذا الصدد".

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