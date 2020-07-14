دايلي ميل: سيتي يرغب في ضم خمسة لاعبين.. سيزاحم برشلونة على لاوتارو

أبدى نادي مانشستر سيتي رغبته في ضم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر وفيران توريس جناح فالنسيا وديفيد ألابا ظهير بايرن وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وقال التقرير إن بيب جوارديولا مدرب سيتي حدد لاوتارو كبديل مثالي لسيرخيو أجويرو الذي يرغب في العودة إلى الأرجنتين قريبا.

ويسعى برشلونة لضم لاوتارو صاحب الـ22 عاما، لكن عرض سيتي المادي قد يحول وجهته إلى إنجلترا بدلا من إسبانيا.

وأشار التقرير إلى أن ألابا صاحب الـ28 عاما يعد أحد الخيارات التي يفضلها جوارديولا بشدة خاصة وأنه عمل معه لثلاثة مواسم في النادي الألماني.

بعد ذلك سيتحرك سيتي لضم خياراته الأخرى، وأبرزها فيران توريس الذي من المفترض أن يعوض رحيل ليروي ساني إلى بايرن.

كما أن النادي الإنجليزي سيتحرك لتجديد عقود نجومه الأساسيين وابرزهم رحيم سترلينج وكيفين دي بروين.

سيتي كان قد نجح في استئنافه ضد قرار يويفا بإيقافه عن المشاركة في المسابقات الأوروبية وتغريمه لـ30 مليون يورو بسب خرق قواعد اللعب المالي النظيف، لتقرر المحكمة الرياضية إلغاء الإيقاف وتقليل العقوبة إلى 10 ملايين فقط.

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