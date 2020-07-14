طنطا يختار ملعب المكس لاستضافة مبارياته عند استكمال الدوري.. وسلبية عينة المصابين

أعلن أيمن المزين المدير الفني لطنطا عن اختياره لملعب المكس لاستضافة مباريات الفريق عند استكمال بطولة الدوري المصري أوائل أغسطس المقبل.

صرح المزين عبر إذاعة أون سبورت اليوم الثلاثاء "ملعب المكس اختياري الأول، فهو الأفضل والأقرب لنا".

وبشأن استعداد فريقه لبطولة الدوري وكشف "المصابون السبعة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق تحولت نتائج تحاليلهم الطبية من إيجابية إلى سلبية".

ونوه "تدربنا الفترة الأولى في طنطا ثم دخلنا معسكرا مغلقا بأحد الفنادق في برج العرب".

ولفت المدير الفني لطنطا "سنخوض مباراة ودية يوم 21 يوليو ضد الاتحاد السكندري ومباراة أخرى يوم 23 ضد المصري، ونحتاج مباراتين أو ثلاثة قبل استكمال الدوري".

وعن المنافسة ببطولة الدوري، قال "هناك 8 أندية مهددة بالهبوط، من الوارد تباين مستوى الفرق لطول فترة التوقف، لقد رأينا ذلك في الدوريات الأوروبية".

وأتم تصريحاته "أما القمة، فالدوري يعد محسوما، الأهلي مختلف، إذا كان فريقا آخر لكان هناك أمل في المنافسة مع تبقي دور كامل، لكن الأهلي من الصعب أن يفرط في نقطة واحدة".

اقرأ أيضا:

ريال مدريد يُسقِط غرناطة

يونايتد يتعثر أخيرا

تصريح مثير من أحمد مجاهد

موقف الاتحاد التونسي من استضافة دوري الأبطال

رد فعل مفاجئ من الاتحاد الإماراتي بشأن أنباء استضافة دوري أبطال إفريقيا