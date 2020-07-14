طنطا يختار ملعب المكس لاستضافة مبارياته عند استكمال الدوري.. وسلبية عينة المصابين

الثلاثاء، 14 يوليو 2020 - 13:03

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - طنطا

المقاولون العرب - طنطا

أعلن أيمن المزين المدير الفني لطنطا عن اختياره لملعب المكس لاستضافة مباريات الفريق عند استكمال بطولة الدوري المصري أوائل أغسطس المقبل.

صرح المزين عبر إذاعة أون سبورت اليوم الثلاثاء "ملعب المكس اختياري الأول، فهو الأفضل والأقرب لنا".

وبشأن استعداد فريقه لبطولة الدوري وكشف "المصابون السبعة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق تحولت نتائج تحاليلهم الطبية من إيجابية إلى سلبية".

أخبار متعلقة:
طنطا يفسخ بالتراضي تعاقده مع الثنائي الأجنبي سلبية المسحة الطبية الثالثة لـ طنطا وأسوان والمصري عودة الدوري – مدرب طنطا لـ في الجول: قرار الاستئناف اتُخذ ليس لدينا رغبات.. سنعود رئيس طنطا: مرتضى منصور أكد استكمال الدوري خلال جلسة مع وزير الرياضة

ونوه "تدربنا الفترة الأولى في طنطا ثم دخلنا معسكرا مغلقا بأحد الفنادق في برج العرب".

ولفت المدير الفني لطنطا "سنخوض مباراة ودية يوم 21 يوليو ضد الاتحاد السكندري ومباراة أخرى يوم 23 ضد المصري، ونحتاج مباراتين أو ثلاثة قبل استكمال الدوري".

وعن المنافسة ببطولة الدوري، قال "هناك 8 أندية مهددة بالهبوط، من الوارد تباين مستوى الفرق لطول فترة التوقف، لقد رأينا ذلك في الدوريات الأوروبية".

وأتم تصريحاته "أما القمة، فالدوري يعد محسوما، الأهلي مختلف، إذا كان فريقا آخر لكان هناك أمل في المنافسة مع تبقي دور كامل، لكن الأهلي من الصعب أن يفرط في نقطة واحدة".

اقرأ أيضا:

ريال مدريد يُسقِط غرناطة

يونايتد يتعثر أخيرا

تصريح مثير من أحمد مجاهد

موقف الاتحاد التونسي من استضافة دوري الأبطال

رد فعل مفاجئ من الاتحاد الإماراتي بشأن أنباء استضافة دوري أبطال إفريقيا

طنطا أيمن المزين فيروس كورونا استاد المكس
نرشح لكم
وكيل فتوح: أهلي بنغازي قدم عرضا جديدا لضمه من الزمالك مقابل مليون دولار زيكو: حققنا الهدف من مباراة جنوب السودان رغم الظروف الصعبة الجفالي يشارك في مران الزمالك الجماعي بالكامل لأول مرة الدرندلي: حسام حسن حرص على التأكيد على تقديره للمنظومة وأندية الدوري المصري حسام حسن: لا يصح أن يتأثر منتخب مصر بغياب لاعب ونحن 120 مليون 6 أرقام تحققت من فوز مصر على جنوب السودان مؤتمر حسام حسن: التعادل مع أنجولا طبيعي.. مباراة جنوب السودان صعبة ولم أنتقد الدوري ثالث أصغر هدافي الفراعنة.. حمزة عبد الكريم يسجل أول أهدافه بقميص منتخب مصر
أخر الأخبار
وكيل فتوح: أهلي بنغازي قدم عرضا جديدا لضمه من الزمالك مقابل مليون دولار 2 دقيقة | الدوري المصري
دوري الأمم الأوروبية - يامال يقود إسبانيا لاكتساح كرواتيا برباعية.. وإنجلترا تحقق الفوز الأول 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - بيجاد مروان يخوض تجربة احترافية في سلوفينيا 20 دقيقة | كرة يد
كرة يد - بينها لقاء الأهلي والزمالك.. تعديل مواعيد مباريات اليوم الختامي لـ سوبر جلوب 30 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس الخليج – سيناريو مجنون وقرعة منتظرة.. العراق يخسر وعُمان تنتصر وتحتفل بتأهل لم يحدث 58 دقيقة | الوطن العربي
زيكو: حققنا الهدف من مباراة جنوب السودان رغم الظروف الصعبة ساعة | منتخب مصر
روما يرفض مشاركة لاعبيه في حفل تكريم ميسي ساعة | الكرة الأوروبية
الجفالي يشارك في مران الزمالك الجماعي بالكامل لأول مرة ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 سلة – نائب رئيس الاتحاد المصري: لاعب القناة تصالح مع عمرو زهران.. والعقوبة ستكون مغلظة 2 مصدر من الرابطة لـ في الجول: تقديم موعد مباراتي الأهلي والزمالك في كأس العاصمة 3 مدرب أيرلندا يهاجم إسرائيل 4 منتخب مصر يخوض مرانه مكتمل الصفوف استعدادا لأنجولا