مباشر في إسبانيا - غرناطة (0) (2) ريال مدريد.. كورتوا يتألق
الإثنين، 13 يوليه 2020 - 21:40
كتب : FilGoal
يحل ريال مدريد ضيفا على غرناطة في ملعب نويفو لوس كارمينيس بالجولة 36 للدوري الإسباني.
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ق.36 إنقاذ رائع من كورتوا بعد رأسية دومينجوس دوارتي لاعب غرناطة
ق.16 جوووووووووووووول ريال مدريد يضيف الهدف الثاني بواسطة بنزيمة بعد اختراق مميز لمنطقة الجزاء
ق.10 جووووووووووووووول ريال مدريد يتقدم بالهدف الأول بتسديدة خارقة من زاوية مغلقة
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل