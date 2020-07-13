مباشر في إسبانيا - غرناطة (0) (2) ريال مدريد.. كورتوا يتألق

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 21:40

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - لوكا مودريتش - ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا على غرناطة في ملعب نويفو لوس كارمينيس بالجولة 36 للدوري الإسباني.

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ق.36 إنقاذ رائع من كورتوا بعد رأسية دومينجوس دوارتي لاعب غرناطة

ق.16 جوووووووووووووول ريال مدريد يضيف الهدف الثاني بواسطة بنزيمة بعد اختراق مميز لمنطقة الجزاء

ق.10 جووووووووووووووول ريال مدريد يتقدم بالهدف الأول بتسديدة خارقة من زاوية مغلقة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

غرناطة ريال مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني
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