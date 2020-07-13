تشكيل ريال مدريد – عودة شجرة الكريسماس.. خماسي في الوسط أمام غرناطة

عاد زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، للاعتماد على خماسي في خط الوسط، بمواجهة غرناطة.

ريال مدريد يحل ضيفا على غرناطة في ملعب نويفو لوس كارمينيس بالجولة 36 للدوري الإسباني.

وشهد التشكيل الدفع بخمسة لاعبين في خط الوسط على شاكلة تشكيل نهائي كأس السوبر الإسباني، فيما يُعرف بتشكيل "شجرة الكريسماس" بسبب الرسم الخططي الهرمي.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة، ويسعى للانتصار لإيصال الفارق إلى 4 نقاط مجددا مع مطارده برشلونة.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – رافا فاران – سيرخيو راموس – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي – إيسكو

الهجوم: كريم بنزيمة

دكة البدلاء: ألفونس أريولا – دييجو ألتوبي – إيدير ميليتاو – خابي هيرنانديز – ميجيل جوتييريز – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – براهيم دياز – فينيسيوس جونيور – إدين هازارد – جاريث بيل - رودريجو

تشكيل غرناطة:

حراسة المرمى: روي سيلفا

الدفاع: فيكتور دياز – خيرمان سانشيز – دومينجوش دوارتي – فيدي فيكو

الوسط: ديميتري فولكيير - رامون عزيز – يانخل هيريرا – جيل دياس – داروين ماتشيس

الهجوم: كارلوس فيرنانديز

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