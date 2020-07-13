مباشر الدوري الإنجليزي - يونايتد (2)-(1) ساوثامبتون.. خروج بوجبا

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 20:42

كتب : FilGoal

مارسيال - ساوثامبتون - يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثامبتون في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي والتي تقام بملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

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ق 64: خروج بوجبا ونزول فريد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد 2-1

ق 23: جووووووووووول مارسيال والثاني

ق 20: جوووووووووووووووووول راشفورد والتعادل

** ق13 جوووووووووووووووووول هدف أول لـ ساوثامبتون عن طريق أرمسترونج.. خطأ قاتل من بوجبا عن حدود منطقة جزاء يونايتد، استغله إنجز الذي خطف الكرة من النجم الفرنسي، قبل أن تصل في النهاية لأرمسترونج ويضعها بقوة في الشباك

** ق10 مارسيال يهدر انفرادا تاما بالمرمى

انطلاق المباراة

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي ساوثامبتون
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