في الجول يكشف – برنامج وديات المصري في معسكر الإسكندرية

يخوض المصري البورسعيدي 4 وديات في معسكره الذي سيقام في الإسكندرية، الأسبوع المقبل.

وعلم FilGoal.com أن المصري يواجه طنطا يوم 23 يوليو، وسموحة 26 يوليو، وبيراميدز 29 يوليو.

ويتفاوض مسؤولو المصري مع الاتحاد السكندري على موعد للودية.

وستقام المباريات على 180 دقيقة، حيث يخوض كل فريق المباراة بتشكيلين مختلفين.

أوضح محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة أن الأندية التي رغبت في إقامة مباريات ودية في الفترة المقبلة، رجعوا لاتحاد الكرة لاستشارته في كيفية التنظيم.

وأكمل سلطان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "اتحاد الكرة لا يتدخل في تنظيم الوديات، لكننا أكدنا عليهم أن يجري كل من سيشارك في الملعب تحاليل قبل المباراة بـ24 ساعة".

وأردف "نسقنا مع الأجهزة الطبية للأندية بشأن كل الإجراءات الاحترازية، وهم يتفهمون الأمر وتلك الأجهزة على أعلى مستوى".

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