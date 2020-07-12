تريزيجيه "رجل الإغاثة" يمنح فريقه لحظة الموسم ويهزم بالاس بهدفين

الأحد، 12 يوليه 2020 - 17:26

كتب : FilGoal

تريزيجيه

هدفان لمحمود حسن "تريزيجيه"، ربما يكونا الأهم لفريقه أستون فيلا في مشواره في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث ضمنا له 3 نقاط غالية على حساب كريستال بالاس في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه بدأ اللقاء أساسيا للمرة الثالثة على التوالي، وسجل ظهوره الـ31 في الدوري الإنجليزي، والأهم له هذا الموسم بكل تأكيد. هدفان ربما قد يساهما بشكل كبير في بقاء فيلا بالدوري الممتاز.

وبعد هدف ملغي لمامادو ساخو مدافع بالاس في شباك أصحاب الأرض، حيث أظهرت تقنية حكم الفيديو وجود خطأ قبل الهدف المسجل في الدقيقة 7، سجل تريزيجيه هدف تقدم فريقه في الدقيقة 45 من الشوط الأول عندما تابع كرة عرضية من ركلة حرة ليضعها بباطن القدم في الشباك.

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وبعد ذلك، في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 69، استغل تريزيجيه ارتباك دفاع بالاس بعد ضغط كونور هوريهان، لينفرد ويضع هدفه الثاني في اللقاء، ليصبح لديه 5 أهداف في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي.

وتعرض كريستيان بينتيكي مهاجم بالاس للطرد بعد نهاية المباراة على خلفية اشتباك مع لاعب فيلا إيزرا كونسو.

تألق تريزيجيه دفع أحد مشجعي أستون فيلا المشهورين على تويتر بتسميته برجل الإغاثة، الذي يظهر في أوقات الضغط الشديد مثلما فعل ضد ليستر في نصف نهائي كأس الرابطة عندما سجل هدفا في الرمق الأخير بعث بفريقه لنهائي البطولة.

تريزيجيه صار رابع مصري يسجل هدفين في مواجهة واحدة في الدوري الإنجليزي. أحمد حسام "ميدو" كان الأول حينما سجل مرتين في أول مشاركة له مع توتنام ضد بورتسموث في فبراير 2005.

عمرو زكي أيضا سجل مرتين في شباك هال سيتي، وليفربول، في موسمه مع ويجان.

الثالث بالتأكيد هو محمد صلاح هداف ليفربول لـ3 مواسم متتالية.

ولكن ربما أكثر ما سيهم تريزيجيه، هو منح فريقه نقاط المباراة التي ستصل به للنقطة 30 في المركز الـ18، على بعد 4 نقاط من واتفورد صاحب المركز الـ17 – مركز النجاة – قبل 3 جولات من النهاية.

أما بالاس، فيظل في المركز الـ14 بـ42 نقطة.

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