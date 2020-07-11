في الجول يكشف.. هل تستضيف مصر نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

خرجت الكاميرون من حسابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل استضافة المتبقي من مباريات النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا، ويكشف FilGoal.com كواليس اقتراح مصري باستضافة نصف نهائي ونهائي البطولة.

قمتان مصريتان مغربيتان منتظران في نصف النهائي، في شهر سبتمبر (لم يُحدد كاف الموعد بالتحديد حتى الآن)، الأهلي ضد الوداد، والزمالك ضد الرجاء.

وشهد الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" دراسة إمكانية استضافة الكاميرون لمباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا.

لكن القرار النهائي اصطدم بعدم وصول موافقة رسمية من الحكومة الكاميرونية بشأن استضافة المباريات المتبقية من دوري الأبطال، مع وجود مخاوف داخل المكتب التنفيذي من الوضع الصحي المرتبط بانتشار وباء كورونا في الكاميرون وموسم الأمطار.

وهنا عرض فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ونائب رئيس كاف استضافة بلاده للمباريات المتبقية من دوري الأبطال، مع صدور قرار باستضافة المغرب لمباريات نصف نهائي ونهائي كأس الكونفدرالية.

وزين لقجع عرضه بوجود موافقة حكومية على استضافة مباريات الكونفدرالية بالفعل، ووجود 4 فرق مغربية ضمن الـ8 المتواجدين في نصف نهائي البطولتين.

لكن تدخل هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي لكاف واقترح استضافة بلد محايد للمباريات المتبقية في حال أراد المكتب التنفيذي لكاف إبعاد أي أفضلية لفرق مصر أو المغرب.

وعرض أبو ريدة استضافة أبو ظبي لمباريات دوري الأبطال في هذه الحالة، خاصة مع توجه كاف لتسويق بطولاته خارج القارة وإقامة السوبر الإفريقي الأخير في الدوحة.

وشهدت الساعات الأخيرة دراسة إمكانية استضافة مصر للمتبقي من مباريات دوري الأبطال باقتراح من أبو ريدة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، بحكم وجود فريقين يمثلان مصر في البطولة مثل المغرب ومع استضافة المغرب بالفعل للكونفدرالية.

وأكد أبو ريدة على قدرة مصر على استضافة فرق نصف النهائي قبل المباريات بفترة زمنية كافية للاستعداد، خاصة مع استقرار الوضع الصحي وصدور قرار عودة النشاط الرياضي.

ومن المقرر أن تصدر لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي قرارها النهائي بشأن البلد المستضيف لمباريات دوري الأبطال خلال الأيام المقبلة.

اقرأ أيضا:

سلسلة ليفربول تتوقف أمام صخرة بيرنلي

ودية مرتقبة للزمالك

هل تُلعب مباريات دوري الأبطال خارج إفريقيا؟

حقيقة مفاوضات شريف مع الاتفاق

هل تفاوض الأهلي مع موليكا