مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون (0) -(1) مانشستر سيتي.. جوووول سترلينج

السبت، 11 يوليه 2020 - 20:45

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - برايتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة برايتون ومانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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د.22 خطيييرة انطلاقة وتمريرة رائعة من رياض محرز تصل الكرة إلى بينجامين ميندي داخل المنطقة ويسدد لكن الكرة تمر بسلام على برايتون.

د. 21 جووووول رحيم سترلينج يسجل هدفا جميلا من على حافة منطقة الجزاء بعد تمريرة من جيسوس

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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